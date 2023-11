Carlo Ancelotti é o técnico do Real Madrid - Foto: CRISTINA QUICLER / AFP

Publicado 28/11/2023 17:40

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mantém a confiança no acerto com o técnico italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid. A entidade têm garantias legais do acordo firmado com o treinador para assumir o comando da seleção brasileira a partir de junho de 2024, segundo informações do jornalista André Rizek, do "SporTV".

Carlo Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024. O clube espanhol planeja renovar com o treinador italiano e tenta avançar nas conversas antes da virada do ano, segundo a imprensa espanhola. A CBF, no entanto, não teme a ação dos espanhóis por conta das garantias legais do acordo firmado com o técnico.

"Para a CBF, nada mudou. A CBF entende ter garantias legais de que Ancelotti é o treinador do Brasil a partir de junho do ano que vem, e de que ele não vai mudar de ideia. O plano A, B e C é o Carlo Ancelotti, e ela (a CBF) entende que não há nada no cenário mundial que o faça mudar de ideia porque ele tem interesse em assumir a seleção e que, provavelmente, será o último trabalho da vida dele", disse André Rizek.

Esta é a versão da CBF. O técnico Carlo Ancelotti, publicamente, sempre despistou sobre um possível acerto com a CBF, e ressaltou que cumprirá o contrato em vigor com o Real Madrid. A expectativa da entidade é que o treinador italiano anuncie em janeiro que irá assumir a seleção brasileira a partir de junho de 2024 e comande a equipe já na Copa América.

Sem Carlo Ancelotti, a CBF escolheu o técnico Fernando Diniz, do Fluminense, para comandar a equipe como interino. A seleção brasileira ocupa o sexto lugar nas Eliminatórias e, pela primeira vez na história, acumulou três derrotas seguidas e quatro jogos consecutivos sem vitórias. O Brasil terminou o ano com o seu pior desempenho desde a década de 1940.