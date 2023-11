Alef Manga foi suspenso por 360 dias após confessar envolvimento em manipulação no futebol - Guilherme Griebeler / Coritiba

Alef Manga foi suspenso por 360 dias após confessar envolvimento em manipulação no futebolGuilherme Griebeler / Coritiba

Publicado 28/11/2023 17:50

Paraná - O Coritiba anunciou, nesta terça-feira (28), que suspendeu o contrato do atacante Alef Manga. De acordo com o clube, a decisão foi tomada a após a Fifa tornar mundial a suspensão de 360 dias imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ao jogador devido à confissão quanto à participação em um esquema de manipulação de resultados.

O contrato de Alef Manga com o Coxa vai até dezembro de 2024, e o jogador só deve estar liberado para retornar às atividades a partir de agosto. Em entrevista coletiva, o CEO do clube, Carlos Amodeo, comentou sobre a situação do atacante.

" Ele está suspenso pela FIFA, não apenas no Brasil como no exterior. Essa suspensão vai até o segundo semestre do próximo ano, e aí existe uma outra discussão que nós estamos fazendo uma consulta a órgãos competentes para checar a data exata do término da suspensão dele. Enquanto ele estiver suspenso, terá seu contrato suspenso com o Coritiba, não terá vínculo ativo. Depois nós vamos tomar a decisão sobre o que faremos quando a pena dele termina", disse.

Alef Manga estava emprestado ao Pafos, do Chipre, mas só disputou seis jogos - cinco como titular - e não marcou gols. Com a decisão da Fifa, o jogador decidiu cumprir a suspensão, não tentar novo recurso e rescindiu o contrato para retornar à capital paranaense.