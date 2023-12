Willian completou 300 jogos na história do Campeonato Inglês - Foto: Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Willian completou 300 jogos na história do Campeonato InglêsFoto: Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Publicado 06/12/2023 16:24

Rio - O atacante Willian atingiu uma marca inédita entre brasileiros na história do Campeonato Inglês. O jogador, de 35 anos, se tornou o primeiro jogador do país a alcançar 300 jogos na competição. Ele chegou ao feito nesta quarta-feira (6), diante do Nottingham Forest, pela 15ª rodada.

Atualmente no Fulham, Willian já teve passagens por Chelsea e Arsenal. Foi com a camisa do time azul de Londres entre 2013 e 2020 que ele viveu o melhor momento da carreira, tendo conquistado dois títulos do Campeonato Inglês, uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Liga e uma Liga Europa.

Willian é o jogador brasileiro com mais jogos na história do Campeonato Inglês desde 1992, quando iniciou a era Premier League. Na lista dos dez jogadores com mais partidas na competição, somente outros três ainda estão em atividade no país: Ederson, Richarlison e Gabriel Jesus.

Jogadores brasileiros com mais jogos no Campeonato Inglês:

1º - Willian (Chelsea, Arsenal e Fulham) - 299

2º - Fernandinho (Manchester City) - 264

3º - Roberto Firmino (Liverpool) - 256

4º - Lucas Leiva (Liverpool) - 247

5º - Ederson (Manchester City) - 230

6º - David Luiz (Chelsea e Arsenal) - 213

7º - Richarlison (Watford, Everton e Tottenham) - 211

8º - Gomes (Tottenham e Watford) - 195

9º - Gabriel Jesus (Manchester City e Arsenal) - 194

10º - Philippe Coutinho (Liverpool e Aston Villa) - 193