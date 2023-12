Dillyene - Divulgação

Publicado 06/12/2023 16:22

Rio - A bela do Flamengo, Dillyene, posou para lá de sensual no frio parisiense, fazendo subir a temperatura. A atriz, que enfrenta o frio europeu, diz que sua estação preferida do ano é o verão.



"Eu fiz as fotos com uma temperatura de 7 graus, mas em mente os 35 graus do meu querido Rio de Janeiro", comenta a modelo. "É o mesmo que eu usei em meu clipe En Lockdown. Nesse ensaio de cocktail de verão, nós trazemos algo insólito e versátil pois acreditamos ser a simbiose perfeita”.



Dillyene revela que no começo de 2024 terá alguns trabalhos em alguns estados do Brasil. "Não posso dar muitos detalhes pois tenho cláusulas de confidencialidades a respeitar, aguardem".



A gata ainda ensinou uma receita de um coquetel pra gente que é de dar água na boca. “O cocktail querido do verão europeu é o Aperol Spritz. Eu vou ensinar a minha versão, espero que gostem". "Te espero em meu Onlyfans para mais conteúdos Dillyciosos", finalizou.



INGREDIENTES:

3 volumes de Prosecco D.O.C. (9cl)

2 volumes de Aperol (6cl)

1 dose de água com gás (3cl)

1 fatia de laranja



RECEITA:

Encha uma taça com cubos de gelo

Despeje 3 volumes de Prosecco DOC (9 cl).

Em seguida, despeje 2 volumes de Aperol (6 cl) e água com gás (3 cl).

Decore com uma rodela de laranja.

Essa é a receita oficial, porém eu adiciono 9cl de suco de laranja.