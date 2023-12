Dayse Brucueri - Divulgação

Dayse BrucueriDivulgação

Publicado 06/12/2023 16:17

Rio - A palavra “parar” para Dayse Brucueri não existe. A musa do Flamengo está em busca de novos conhecimentos e está cursando biomedicina. A ex-assistente de palco de João Kléber quer dominar a área da beleza, deixando o Brasil com muitas mulheres lindas e realizadas consigo mesmo ao se olhar no espelho.

fotogaleria

Pensando em realizar sonhos, a empresária está empreendendo no ramo da cirurgia plástica com uma clínica que consegui facilitar o sonho de muitas pessoas com a tão sonhada cirurgia plástica.Uma das mulheres mais lindas do Brasil, Dayse sempre enfatiza no seu Instagram que toda mulher pode ser e fazer o que quiser, o que importa é estar e ser feliz."Eu sempre dei indicações de tudo o que fiz em meu corpo para poder melhorar, tanto de dentro para fora como de fora para dentro. Então hoje com minha clínica de cirurgia plástica e cursando Biomedicina tenho o poder em colocar em prática o projeto da minha vida. Deixar o mundo mais lindo com homens e mulheres realizados quando se olhar ao espelho", comenta.Ela conta que se sente realizada com as transformações dos pacientes. "Quando realizo sonhos na minha clínica mal sabe os pacientes que estão realizando meus sonhos também em ver em seu rosto o brilho e a luz da felicidade. Como diz o ditado: Faça o bem que o bem vem", finaliza.