Duda e Ana Patrícia disputam o Finals, no Catar - Divulgação/FIVB

Publicado 06/12/2023 15:45 | Atualizado 06/12/2023 15:52

Catar - A dupla brasileira Duda e Ana Patrícia encaminhou a classificação à semifinal do Finals do circuito mundial de vôlei de praia, nesta quarta-feira (6), em Doha, no Catar. A dupla número 1 do mundo venceu as duas partidas que disputou. Depois de bater as letãs Tina e Anastasija por 2 sets a 1, parciais de 21/13, 12/21 e 15/9, superou as alemãs Müller e Tillmann por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 24/22.

Esta é apenas a segunda edição do Finals, formato que estreou no circuito na temporada passada, quando Duda e Ana Patrícia foram vice-campeãs, derrotadas por Hughes e Cheng, dos Estados Unidos, na final, assim como ocorreu no Campeonato Mundial deste ano, disputado em outubro, no México.

Mesmo com a derrota para as americanas há dois meses, as brasileiras continuaram no topo do ranking e chegaram ao Finals entre as favoritas. O ótimo desempenho deste ano as colocou como concorrentes ao prêmio de Melhor Atleta do Ano do Comitê Olímpico do Brasil (COB), ao lado da tenista Beatriz Haddad Maia e da ginasta Rebeca Andrade.

O Brasil teve mais duas duplas nas areias de Doha nesta terça-feira (5). Também no feminino, Tainá e Victoria bateram as americanas Nuss e Kloth por 2 sets a 0 (21/16 e 21/18). Entre os homens, André e George foram derrotados pelos noruegues Mol e Sorum, atuais campeões, por 2 sets a 1 (21/14, 19/21 e 15/9).

Realizado com 10 representantes de cada gênero, o Finals divide os atletas e dois grupos de cinco. Os primeiros colocados avançam diretamente para as semifinais, enquanto os segundos e os terceiros colocados vão para as quartas de final. O torneio tem uma premiação total de US$ 800 mil (US$ 400 mil por gênero).