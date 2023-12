Torcida do Saint-Étienne se virou de costas para o elenco após a derrota para o Guingamp - Reprodução / Amazon Prime

Torcida do Saint-Étienne se virou de costas para o elenco após a derrota para o GuingampReprodução / Amazon Prime

Publicado 06/12/2023 15:05

Um dos clubes mais tradicionais do futebol francês, o Saint-Étienne vive um momento muito complicado. Jogando a segunda divisão nacional, os "Verts" sofreram sua quinta derrota consecutiva na última terça (5), após perder por 3 a 1 para o Guingamp e, após o apito final, os torcedores protestaram de uma forma inusitada.



Depois do término da partida, a torcida do Saint-Étienne decidiu virar de costas para o time, que tinha ido em direção a ela para agradecer pela presença. Confira o vídeo do momento abaixo:

L'image forte de la soirée



Les supporters stéphanois tournent le dos aux joueurs après une nouvelle défaite des Verts. #ASSEEAG pic.twitter.com/w7x8ZqkE84 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 5, 2023 Dono de dez títulos nacionais, o Saint-Étienne está na segunda divisão desde a última temporada. Atualmente, ocupa a oitava colocação do campeonato, estando a nove pontos do primeiro clube dentro da zona de acesso para a primeira divisão francesa, o Laval.

Dono de dez títulos nacionais, o Saint-Étienne está na segunda divisão desde a última temporada. Atualmente, ocupa a oitava colocação do campeonato, estando a nove pontos do primeiro clube dentro da zona de acesso para a primeira divisão francesa, o Laval.

Uma das provas dessa péssima fase do Saint-Étienne é que, logo após a derrota para o Guingamp, o treinador da equipe, Laurent Battles, foi demitido ainda no vestiário. O CEO dos "Verts", Jean-François Soucasse, admitiu o momento conturbado do clube francês.

"A situação é difícil para o nosso clube. Infelizmente, percebemos que, da forma como as coisas estavam, seria muito difícil atingirmos os nossos objetivos, apesar do compromisso inabalável de Laurent, do seu amor pelo clube e do seu desejo visceral de ter sucesso em sua missão", disse o dirigente.