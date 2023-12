Mylena Ciribelli - Divulgação

Mylena CiribelliDivulgação

Publicado 06/12/2023 16:43

Rio - A apresentadora Mylena Ciribelli, principal nome do esporte da Record, foi demitida pela emissora nesta quarta-feira (6). A decisão do desligamento foi comunicada à jornalista logo após o telejornal matinal "Fala Brasil", onde ela comandava um quadro. A informação foi divulgada pela "Folha de São Paulo".

Na Record há 14 anos, Mylena por pouco não foi demitida nos cortes que a emissora realizou em julho. Meses depois, a saída se concretizou. A ideia da Record é contratar outro nome, com salário mais baixo, para apresentar as transmissões do Campeonato Paulista de 2024.

Mylena ficou conhecida do grande público principalmente por seu trabalho na TV Globo, onde começou a trabalhar em 1991. Por lá, ela chegou a comandar diariamente o "Globo Esporte", onde ficou até 2009, quando aceitou a proposta da Record.