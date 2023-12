Taça da Libertadores - Lucas Mercon / Fluminense

Taça da LibertadoresLucas Mercon / Fluminense

Publicado 11/12/2023 11:17

Rio - A relação entre os clubes do Rio de Janeiro e a Libertadores nunca foi tão boa como atualmente. A cidade tem os dois últimos campeões da competição, feito inédito até então, e na próxima temporada, vai contar com a participação de três clubes em uma edição do torneio, algo que só havia acontecido uma vez.

Em toda a sua história, o Rio de Janeiro conquistou cinco títulos da Libertadores. O estado é o segundo do Brasil com mais títulos, ao lado do Rio Grande do Sul. São Paulo lidera com 10 taças. Minas Gerais ficou com o título em três oportunidades.

Além do crescimento de títulos, o Rio verá dois clubes batendo recordes de participações consecutivas. Pela primeira vez na história, o Fluminense irá disputar o torneio quatro vezes seguidas. Já o Flamengo, também de forma inédita, irá participar da competição pela oitava vez consecutiva. O Botafogo retorna ao torneio após oito anos de ausência.

Esta será a segunda vez que o Rio terá três representantes na mesma edição de Libertadores. A primeira vez foi em 2012 com a presença de Flamengo, Fluminense e Vasco. Na ocasião, o Rubro-Negro caiu na primeira fase, e tricolores e vascaínos foram até as quartas de final. Em 2024, o Rio será ao lado de São Paulo, o estado com mais representantes no torneio.