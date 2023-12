Raphinha, jogador do Barcelona e da seleção brasileira - Pau Barrena / AFP

Publicado 11/12/2023 15:42

Um dos destaques do Barcelona neste início de temporada, o brasileiro Raphinha está na mira do Manchester United. Para contratar o ponta, o clube inglês estaria disposto a oferecer uma troca envolvendo o ponta Jadon Sancho para o clube catalão. As informações são do jornal "Sport".

Sancho está afastado do clube inglês desde setembro após se envolver em confusão com o treinador Erik ten Hag. O ponta está proibido de acessar qualquer instalação do time profissional do Manchester United e vem treinando com os jogadores das categorias de base. Sabendo disso, os "Red Devils" procuram emprestar o jogador ou envolvê-lo em alguma negociação, e o negócio envolvendo Raphinha seria ideal para o clube.

As tratativas com o Barcelona, entretanto, não devem ser fáceis. Raphinha é uma das principais peças da equipe treinada por Xavi, e já tem 12 gols marcados e 16 assistências em 65 jogos disputados com camisa blaugrana.

Além de Raphinha, o Manchester United estuda envolver Sancho em uma negociação junto ao Borussia Dortmund pela contratação do atacante Donyell Malen. Entretanto, as tratativas são vistas como difíceis, sabendo da preocupação do clube alemão sobre a condição física do inglês e obstáculos financeiros.