Festa da torcida do Copenhagen no duelo com o Galatasaray, na última terça-feira (12)Reprodução / FC Copenhagen

Publicado 13/12/2023 12:47 | Atualizado 13/12/2023 12:52

Dinamarca - O Copenhagen se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões e, após a vitória por 1 a 0 sobre o Galatasaray, na terça-feira (12), a cerveja foi liberada para os torcedores presentes no estádio. É a segunda vez na história que o clube avança ao mata-mata do torneio.

"Parabéns a todos. Há cerveja e água grátis na saída do estádio", avisava o placar eletrônico do Estádio Parken, na capital dinamarquesa, após o apito final da partida.

Em segundo lugar do Grupo A, o Copenhagen ficou atrás somente do Bayern de Munique. Eliminou o Galatasaray e o Manchester United. É válido destacar que o time dinamarquês chegou na fase de grupos após passar por duas etapas eliminatórias na pré-Champions.

Ao longo da fase de grupos, somente o Bayern de Munique conseguiu superar o Copenhagen no Estádio Parken, na Dinamarca. O Galatasaray e o United foram derrotados pelo time da casa. Como visitante, a equipe perdeu para o time inglês, mas empatou os outros dois confrontos e conseguiu somar oito pontos para se garantir no mata-mata.