Guardiola, Inzaghi e Spalleti foram escolhidos como os três melhores de 2023 e disputam o prêmio The Best - Divulgação/Fifa

Guardiola, Inzaghi e Spalleti foram escolhidos como os três melhores de 2023 e disputam o prêmio The BestDivulgação/Fifa

Publicado 13/12/2023 12:28

cerimônia de premiação da Fifa

Pep Guardiola, do Manchester City, Simone Inzaghi, da Inter de Milão, e Luciano Spalletti, ex-Napoli e atualmente na seleção da Itália, são os três finalistas a melhor técnico de 2023 no prêmio The Best. Ada Fifa será no dia 15 de janeiro de 2024 , em Londres.

Leia mais: Ederson está entre os finalistas a melhor goleiro do prêmio The Best 2023

Já no futebol feminino, os finalistas são: Sarina Wiegman, vice-campeã da Copa do Mundo Feminina com a Inglaterra; Emma Hayes, do Chelsea; e Jonatan Giráldez, do Barcelona.



Entre os homens, Guardiola é o grande favorito, por ter conquistado com o City a Liga dos Campeões, além do Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra. Já Inzagui foi vice-campeão do torneio europeu com a Inter de Milão, enquanto Spaletti conquistou o Campeonato Italiano após 33 anos.



O prêmio The Best de 2023 leva em consideração o período entre 19 de dezembro de 2022 a 20 de agosto de 2023, quando a temporada europeia acabou.