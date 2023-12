Rebeca Andrade, estrela da ginástica artística - Ricardo Bufollin / CBG

Publicado 18/12/2023 13:51 | Atualizado 18/12/2023 13:54

Rio - A medalhista olímpica na ginástica artística Rebeca Andrade revelou que não enxerga os aparelhos direito durante as competições e treinamentos. Após ganhar o troféu de melhor atleta do ano na categoria feminina e o Rei Pelé do Comitê Olímpico do Brasil (COB), a ginasta afirmou que não usa lentes de contatto por medo de que magnésio caia nos olhos.

"Não gosto de usar as lentes, porque fico com medo de cair magnésio nos olhos e me atrapalhar. Não enxergo (a trave, aparelho que tem só 10 centímetros de largura). Vou no feeling", declarou, em entrevista ao programa 'Ça Va Paris', do SporTV.

O carbonato de magnésio, pó usado por ginastas, colabora para aumentar a aderência aos aparelhos. Com ação antiumectante, diminui a sensação escorregadia durante as acrobacias e absorve o suor, evitando que os atletas escorreguem ao executarem os exercícios.



"Quando eu enxergo bem (os aparelhos), fico com medo. Já tentei e fico com medo. Quando cai magnésio no olho não dá, é muito ruim. Se eu estiver de lente, já era. Prefiro não arriscar", afirmou Rebeca.

No masculino, o ganhador do prêmio de melhor atleta do ano foi Marcus D'Almeida, número 1 do mundo no tiro com arco recurvo.