Momento que Neymar deixa o campo após se machucar, na derrota do Brasil para o UruguaiPablo Porciuncula / AFP

Publicado 18/12/2023 12:42

São Paulo - Neymar completou dois meses sem entrar em campo após grave lesão no joelho esquerdo. Ele busca se recuperar o mais rapidamente possível e, nas redes sociais, compartilhou alguns momentos dolorosos do tratamento.

"Sem dor não há cura, sem quedas não há virtude no levantar, e sem dificuldades não há superação. Sigo na luta", escreveu o camisa 10.

— Neymar Jr (@neymarjr) December 17, 2023

Neymar faz tratamento no Brasil desde que se lesionou, na derrota da Seleção para o Uruguai, no dia 17 de outubro. O camisa 10 rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Ele passou por cirurgia no dia 2 de novembro, em Belo Horizonte.