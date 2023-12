Liverpool e United empataram sem gols - PAUL ELLIS / AFP

Publicado 18/12/2023 15:00

Inglaterra - O ato de vandalismo praticado por um torcedor do Liverpool contra o ônibus do Manchester United, após o empate sem gols entre os rivais em clássicos disputado no domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, foi condenado pelo time do Anfield, que emitiu uma nota prometendo punir os culpados. O caso ocorreu quando o veículo que levava os jogadores estava a caminho do estádio e foi surpreendido por uma garrafa de vidro atirada em uma de suas janelas, conforme mostra um vídeo que circula nas redes sociais, gravado pela própria pessoa que jogou o objeto.

"O Liverpool Football Club condena totalmente as ações que resultaram em danos ao ônibus do time do Manchester United durante sua chegada ao Anfield esta tarde. Estamos cientes das imagens do incidente que circulam na internet e estamos trabalhando com a Polícia de Merseyside para investigar e identificar os responsáveis. Qualquer indivíduo identificado como culpado deste comportamento repreensível também enfrentará toda a força do processo de sanções do clube", diz o comunicado.

O jogo ocorreu em um cenário de muita frustração para o torcedor do Manchester United. Além de ter sido eliminado na primeira fase da Liga dos Campeões, ao perder por 1 a 0 para o Bayern de Munique no meio da semana, e sequer conseguir uma vaga na Liga Europa, pois foi o último do grupo, o time comandado por Erik Ten Hag entrou em campo assombrado pelo encontro anterior com o Liverpool. Em março deste ano, também no Anfield, foi vítima de uma goleada histórica por 7 a 0 aplicada pelo rival.

O resultado do reencontro foi ruim para os dois times. O Liverpool, que liderava o Campeonato Inglês até então, caiu para a segunda posição, com 38 pontos, um atrás do novo líder Arsenal, que fez 2 a 0 no Brighton também no domingo. Já o United se distanciou do G-5, zona de classificação às competições europeias, e está em sétimo lugar, com 28 pontos, a cinco do quinto colocado Tottenham.