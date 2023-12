Jorge em ação pelo Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Jorge em ação pelo FluminenseMarcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 18/12/2023 14:20

Emprestado ao Fluminense nesta temporada, o lateral-esquerdo Jorge não ficará no Tricolor para 2024. Dono dos direitos do jogador, o Palmeiras também não planeja utilizá-lo no próximo ano. Sabendo disso, o Santos, recém-rebaixado para a segunda divisão, demonstrou interesse na contratação do defensor de 27 anos. As informações são do "ge".

Para concretizar a contratação, entretanto, o Santos precisará negociar com o Palmeiras um acordo financeiro. O Peixe quer fazer uma redução de metade de sua folha salarial para a disputa da Série B e, para isso, implementou um teto salarial de R$ 350 mil para o grupo.

Jorge foi contratado por empréstimo pelo Fluminense no início desta temporada. Entretanto, o lateral pouco atuou pelo Tricolor, pois sofreu uma séria lesão no ligamento cruzado anterior do joelho e do menisco durante treinamento pelo clube, e não atuou mais em 2023. Ao todo, o jogador fez apenas quatro jogos pela equipe comandada por Fernando Diniz.

Além do Fluminense e do Palmeiras, Jorge também atuou pelo Basel, da Suíça, Monaco, da França, Porto, de Portugual, o próprio Santos, onde jogou em 2019, e Flamengo, clube o qual foi revelado.