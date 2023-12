Gustavo Scarpa - Divulgação / Olympiacos

Publicado 20/12/2023 17:49

Rio - Na mira do Flamengo, o meia Gustavo Scarpa, de 29 anos, está mais perto do Atlético-MG. De acordo com informações do portal "GE", o clube mineiro está otimista de um acordo com o Nottigham Forrest pelo apoiador nos próximos dias.

O Galo teria oferecido algo em torno de 4 milhões de euros (cerca de 21,43 milhões) e acredita em uma sinalização positiva dos ingleses. Inicialmente, Scarpa não tinha o desejo de voltar ao futebol brasileiro, mas já admite a possibilidade.

O principal receio do Atlético-MG é realmente a presença do Flamengo na negociação. O Rubro-Negro entroi no páreo e corre por fora. Atualmente, Scarpa está emprestado ao Olympiacos, da Grécia, porém, não tem tido oportunidades.

Eleito o melhor jogador do Brasileiro em 2022, o apoiador deixou o Palmeiras rumo ao clube inglês em busca de realizar seu sonho de atuar no futebol europeu. Porém, Scarpa não conseguiu espaço nem no Nottigham Forrest nem no futebol grego. O apoiador se profissionalizou pelo Fluminense.