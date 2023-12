Val Miranda - Reprodução / Instagram

Val MirandaReprodução / Instagram

Publicado 20/12/2023 17:35

Entrando no clima natalino, a bela do São Paulo, Val Miranda, aproveitou manhã desta quarta para exibir um novo ensaio fotográfico nas redes sociais. Para comemorar o alcance de 500 mil seguidores, a beldade fez um esplêndido ensaio com uma lingerie vermelha.

"Agora somos 500 mil seguidores no Instagram e quero agradecer a cada um de vocês! Cada curtida, comentário, stories e marcações significam muito mais do que números. São a demonstração e retorno de um trabalho que é feito com muito amor, dedicação, carinho e respeito! Muito obrigado!!"", divulgou.