Endrick foi o destaque do Palmeiras na arrancada rumo ao título do BrasileirãoCesar Greco/Palmeiras

Publicado 20/12/2023 19:58

De férias na Espanha, onde foi visitar o Real Madrid, para onde irá se transferir ao completar 18 anos, Endrick poderia ter outro destino na carreira. O atacante do Palmeiras admitiu que recebeu outras propostas, de Chelsea e PSG, e explicou o motivo de ter escolhido o clube espanhol.



"Sempre deixei claro ao meu agente que o meu sonho era o Real Madrid", disse Endrick ao site 'The Athletic'.



"Falou-se muito sobre Erling Haaland e Kylian Mbappé (indo) para o Real Madrid e foi aí que houve um forte interesse do Chelsea e do PSG .Claro, são equipes grandes e importantes, seriam excelentes opções", completou.



Endrick ainda elogiou o Chelsea e não viu problema em jogar em um clima muito diferente do Brasil. E admitiu ter balançado com a possibilidade de jogar na principal liga do futebol atualmente, que é a inglesa.



"Fui atraído pela Premier League, pela cidade de Londres e pelo fato de o inglês ser a língua dominante no mundo, e obviamente o Chelsea é uma marca forte que ganhou duas Ligas dos Campeões", elogiou.



Aos 17 anos, Endirck admite que teve a influência do pai na escolha do sonho de qual time jogar na Europa. Agora perto de conretizá-lo, o jovem tem altos objetivos traçados.



"Meu sonho sempre foi o Real Madrid, desde que eu era criança, porque meu pai sempre foi fã e eu também. Agora tenho 17 anos e quatro títulos com o Palmeiras. É disso que estou orgulhoso. Em Madri, gostaria de vencer cinco títulos da Champions e a La Liga dez vezes", completou.