aos 22 anos, Keirrison foi contratado pelo Barcelona em 2009 após ser um dos dos artilheiros do Brasileirão no ano anterior - Divulgação/Barcelona

aos 22 anos, Keirrison foi contratado pelo Barcelona em 2009 após ser um dos dos artilheiros do Brasileirão no ano anteriorDivulgação/Barcelona

Publicado 20/12/2023 18:05

Espanha - Se Neymar, Ronaldinho, Ronaldo, Romário e Rivaldo fizeram história com a camisa do Barcelona, outros brasileiros não tiveram o mesmo sucesso em sua passagem pelo clube catalão. O jornal espanhol "As" publicou uma lista com os 12 piores atacantes da história do clube, sendo três deles brasileiros. Geovanni, Keirrison e Malcom estão entre mais os citados na eleição.

No topo da lista, Keirrison chegou ao Barcelona em 2009 após se destacar e ser um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro em 2008. Contratado por 15 milhões de euros à época, o brasileiro não disputou nenhuma partida oficial pelo clube. Ele foi emprestado ao Benfica, de Portugal, onde atuou apenas sete vezes.



Geovanni foi jogar na Espanha em 2001, após se destacar pelo Cruzeiro. O jogador atuou apenas 800 minutos com a camisa do Barça, onde anotou apenas um gol em partidas oficiais. Assim como Keirrison, foi emprestado ao Benfica.



Jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, Malcom foi comprado pelo Barcelona em 2018 junto a Roma, por 41 milhões de euros. O atleta surgiu como uma grande promessa na equipe blaugrana, mas só disputou 24 jogos, com apenas dois gols marcados. Após uma temporada, foi negociado com o Zenit, da Rússia.



Confira a lista dos "piores atacante da história do Barcelona" publicada pelo jornal "As":

Keirrison (Brasil)

Maxi López (Argentina)

Geovanni Deiberson (Brasil)

Ricardo Quaresma (Portugal)

Simão Sabrosa (Portugal)

Marc Overmars (Países Baixos)

Christophe Dugarry (França)

Malcom (Brasil)

Ibrahim Afellay (Países Baixos)

Xavier Escaich (Espanha)

Ronnie Ekelund (Dinamarca)

Igor Korneiev (Rússia)