Jogadores do Liverpool comemoram gol na vitória sobre o West Ham - Foto: Oli SCARFF / AFP

Jogadores do Liverpool comemoram gol na vitória sobre o West HamFoto: Oli SCARFF / AFP

Publicado 20/12/2023 18:45

Inglaterra - O Liverpool é o último time classificado para a semifinal da Copa da Liga Inglesa. Os Reds garantiram a vaga nesta quarta-feira, 20, ao golearem o West Ham por 5 a 1 em Anfield, pelo jogo único válido pelas quartas da competição. Szoboszlai, Curtis Jones (2), Cody Gakpo e Salah fizeram os gols do time da casa. Jarrod Bowen descontou para a equipe londrina.

O placar reflete um domínio do Liverpool dentro de campo. Os Reds tiveram 67% de posse de bola e 29 finalizações totais - 11 na direção do gol. Já os Hammers tiveram apenas duas finalizações - uma na direção do gol.



SEQUÊNCIA

O sorteio da fase semifinal acontecerão já nesta quarta-feira, minutos depois do jogo desta noite. Os demais classificados são Middlesbrough, Fulham e Chelsea.

Os jogos de ida serão disputados no dia 8 de janeiro de 2024. Já as partidas da volta, no dia 22.