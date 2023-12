John Kennedy - Marcelo Goncalves/Fluminense

Rio - Autor do gol do título da Libertadores e um dos destaques do Fluminense na temporada, John Kennedy, de 21 anos, começou 2023 sendo emprestado à Ferroviária, de São Paulo. Após fazer um bom Campeonato Paulista retorno ao Tricolor. Porém, de acordo com o treinador Renato Gaúcho, o jovem foi oferecido ao Grêmio no início do ano.

"Esse garoto (John Kennedy) me foi oferecido em janeiro lá no Grêmio. Eu vi o currículo dele fora de campo e falei para o presidente: 'Esse cara tem talento, mas...'. Acho que foi a melhor coisa pra ele (ter ido para a Ferroviária no início de 2023). Talento ele tem. Torço muito por esse garoto. Às vezes você precisa dar um passo pra trás para dar três para frente", afirmou em entrevista ao podcast 'Joga Com a Dez'.

O atacante é considerado uma das maiores promessas da base do Fluminense, mas os problemas extracampo impediram John Kennedy de se firmar no elenco profissional antes de 2023. Na atual temporada, ele entrou em campo em 40 jogos, fez 12 gols e deu quatro assistências pelo clube carioca