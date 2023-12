Xavi na área técnica do estádio durante o jogo entre Barcelona e Almería - Foto: Josep LAGO / AFP

Publicado 20/12/2023 20:53

Espanha - Xavi foi duro na entrevista coletiva desta sexta-feira, 20, após a sofrida vitória do Barcelona sobre o Almería, atual lanterna do Campeonato Espanhol, por 3 a 2 . Ele fez duras críticas ao desempenho da equipe durante o primeiro tempo e ainda revelou que a conversa com o grupo durante o intervalo foi a mais dura que teve como treinador.

"O primeiro tempo é inaceitável, disse aos jogadores ao intervalo. Falta-nos eficácia, mas temos que ter agressividade e alma. Como treinador, não aceito isso. Ou corremos como animais ou isso não chega. Não temos o Barça de 2010. No ano passado fomos agressivos e corremos... Não podemos deixar de dar tudo de nós. No segundo (tempo), eles saíram de uma forma diferente. Ou damos tudo ou não ganhamos nada. Temos que acordar. Se não chega através do futebol, chega através da alma", disse Xavi.

"É a conversa mais dura como treinador que já tive. Eles aceitaram bem, não vê como se saíram na segunda (etapa)?", contou ele, posteriormente.

Com o resultado, o Barça chegou aos 38 pontos e se manteve na terceira colocação do Campeonato Espanhol. A distância para o líder, Girona, que ainda jogará na rodada, é de seis pontos.