Jogadores do Boavista, de Portugal, tomaram atitude drástica após atrasos no salário - Divulgação/Boavista

Publicado 20/12/2023 21:25

Os jogadores do Boavista, de Portugal, se recusaram a treinar nesta quarta-feira (20), em protesto contra os três meses de salários atrasados. Segundo o jornal português 'A Bola', funcionários estão em situação ainda pior, com quatro meses de atraso.

Diante da situação financeira delicada, a liga portuguesa notificou o Boavista, assim como outros dois clubes (Leixões e Vilaverdense) que passam pelo mesmo problema.



De acordo com a reportagem, os jogadores se recusaram a treinar porque exigiram a presença do presidente da Sociedade Anônima Desportiva (SAD) do Boavista, Vítor Murta, que não compareceu. Eles querem que o dirigente preste esclarecimentos, pois não ficaram satisfeitos com a última explicação sobre o atraso e como será feito o pagamento.



O problema financeiro do clube já ocasionou na saída do treinador Petit. O clube não vence há sete partidas e está em 11º lugar no Campeonato Português, além de ter sido eliminado na Taça de Portugal.