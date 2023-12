Pep Guardiola - AFP

Publicado 21/12/2023 11:40

Arábia Saudita - A relevância do futebol brasileiro muitas vezes é colocada em xeque por europeus, porém, este não parece o caso de Pep Guardiola. Após exaltar o modelo de jogo do Fluminense, o espanhol afirmou que o clube carioca tem mais história que o Manchester City.

"Claro que será difícil. Esperamos que seja difícil para eles também. Uma final contra uma equipe sul-americana, brasileira. O Fluminense tem muito mais história que a gente. Manchester City pela primeira vez na vida está aqui e tentará ganhar o título", afirmou em entrevista à "Cazé TV".

Fluminense e Manchester City conquistaram pela primeira vez os principais títulos dos seus continentes em 2023. Porém, o clube inglês não era considerado um dos mais importantes do seu país até ser adquirido por membros da família real do Emirados Árabes Unidos em 2008.

As duas equipes se enfrentam nesta sexta-feira, às 15 horas (de Brasília), em busca do título do Mundial de Clubes. Mais cedo, Al Ahly e Urawa Reds Diamonds entram em campo na disputa pelo terceiro lugar.