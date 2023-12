Mohamed Salah, astro do Liverpool - Reprodução/Instagram

Publicado 25/12/2023 14:22

Inglaterra - O atacante egípcio Mohamed Salah aproveitou o dia do Natal para se solidarizar com as famílias que sofrem por seus parentes por causa dos efeitos da guerra que acontece em Israel desde o início de outubro. Em sua conta no Instagram, o jogador do Liverpool mandou uma mensagem de apoio usando a foto de uma árvore natalina em preto e branco.



"Chegamos ao Natal com o coração pesado e partilhamos a dor das famílias que estão de luto pela perda dos seus entes queridos. Por favor, não se acostume com o sofrimento deles", diz parte do texto em sua conta nas redes sociais nesta segunda-feira (25).



Na postagem, ele cita a representatividade do período natalino e relaciona a data com o tenso período que toma conta da região de Israel.

"O Natal é uma época em que as famílias se reúnem e comemoram. Com a guerra brutal em curso no Oriente Médio, especialmente a morte e a destruição em Gaza, este ano", retrata a postagem.



Engajado em causas sociais, o atacante foi alvo de críticas no Egito, seu país natal, por não ter se manifestado sobre o conflito logo que os ataques tiveram início no dia 7 de outubro deste ano.



O saldo desse conflito tem feito muitas vítimas. Várias personalidades do universo esportivo já se manifestaram pedindo o fim da guerra que cancelou várias competições motivado pelo clima de terror e tensão na região.