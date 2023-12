Cristiano Ronaldo - Divulgação/Al-Nassr

Publicado 25/12/2023 16:00

Rio - A Liga Saudita promete aumentar o investimento em 2024. Com o objetivo de impulsionar a marca da competição e fortalecer os clubes, a Saudi Pro League, liga organizadora do Campeonato Saudita, estaria considerando aumentar o número de jogadores estrangeiros permitidos em cada elenco, segundo o jornal britânico "Telegraph".

Atualmente, os clubes sauditas podem registrar até oito jogadores estrangeiros no elenco. A intenção é subir esse número para 10. O assunto está sendo debatido entre os integrantes da Liga Saudita, no entanto, não é garantida a mudança. O Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Ittihad pertencem ao fundo soberano da Arábia Saudita, o que gera um desequilíbrio financeiro com os demais.

O Al-Ahli e o Al-Ettifaq, por exemplo, são os dois clubes que mais gastaram que não pertencem ao fundo soberano saudita. O Al-Hilal foi o segundo clube que mais investiu no mundo na última janela, gastando cerca de 350 milhões de euros (R$ 1,87 bilhão). O Al-Ahli, por sua vez, gastou 184,1 milhões de euros (R$ 995 milhões), enquanto o Al-Ettifaq gastou 36,3 milhões de euros (R$ 196,2 milhões).

A janela de transferências de inverno para a Arábia Saudita e a maioria dos países abre na segunda-feira da semana que vem, dia 1 de janeiro de 2024, e vai até o final do mês. A próxima janela, no entanto, não deve surpreender muito o mercado como a anterior, e a expectativa é que em junho os clubes sauditas apareçam mais fortes no mercado.