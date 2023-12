Zé Ricardo é o novo técnico do Goiás - Divulgação/Shimizu S-Pulse

Zé Ricardo é o novo técnico do Goiás Divulgação/Shimizu S-Pulse

Publicado 25/12/2023 16:22

Rio - Zé Ricardo foi anunciado nesta segunda-feira (25) como o novo técnico do Goiás. O treinador chega ao ao Esmeraldino para ajudar a equipe na disputa da Série B do ano que vem e na tentativa de voltar à elite do futebol brasileiro em 2025.

Nas redes sociais, o Goiás destacou que o novo treinador "tem em seu perfil os valores que seguem as premissas" no novo projeto do clube.

Aos 52 anos, Zé Ricardo tem passagens por diversos clubes do futebol brasileiro como Botafogo, Flamengo e Vasco, além de Internacional, Fortaleza e Cruzeiro - seu último trabalho neste ano que durou apenas dez jogos.

A chegada do novo técnico é o terceiro passo do Goiás no planejamento de 2024. O CEO Luciano Paciello e o diretor de futebol Agnello Gonçalves já haviam sido contratados e anunciados oficialmente. O clube extinguiu recentemente o cargo de presidente e está sob nova direção.