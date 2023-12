Caio Paulista está emprestado pelo Fluminense ao São Paulo - Divulgação/São Paulo

Publicado 25/12/2023 19:50

Rio - A saída de Caio Paulista do São Paulo agitou os bastidores. O lateral-esquerdo, de 25 anos, estava emprestado pelo Fluminense, e tinha o desejo de permanecer após uma temporada de sucesso com a camisa da equipe paulista. Entretanto, o desfecho da história terminou com uma reviravolta e um acordo com o rival Palmeiras.

O São Paulo sinalizou que desejava pagar parcelado o valor de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 18,5 milhões) previsto na opção de compra. Porém, o clube perdeu o prazo para executar a compra e abriu brecha para outros interessados. O Palmeiras entrou na disputa e sinalizou que pagaria mais que o valor sinalizado pelo time do Morumbi.

"Sempre tive respeito enorme pelo São Paulo. Da mesma forma, o Caio (Paulista) tem um carinho enorme pelo São Paulo, especialmente após essa temporada de sucesso. Entendo a dificuldade do São Paulo em fazer frente a todas as necessidades de planejamento do elenco que está sendo montado para enfrentar uma temporada desafiadora como em 2024", disse o empresário Eduardo Uram em entrevista ao "Lance".

"Tenho a convicção de que tanto o Caio, como eu, trabalhamos incessantemente por 5 meses para viabilizar o acordo. O fato do acordo não ter sido possível conta com a nossa compreensão sobre as dificuldades que o São Paulo teve. A situação deveria ser recíproca, com a compreensão do São Paulo de que a vida profissional do Caio precisa prosseguir", completou.

Caio Paulista foi contratado por empréstimo pelo São Paulo em 2023. Atacante de origem, o jogador virou lateral-esquerdo após trabalhar com o técnico Fernando Diniz no Fluminense em 2022. Neste ano, foram 50 partidas, cinco gols marcados e duas assistências. Ele foi campeão da Copa do Brasil.