Carlo Ancelotti - Foto: Odd ANDERSEN / AFP

Carlo Ancelotti Foto: Odd ANDERSEN / AFP

Publicado 28/12/2023 16:00

Rio - Com seu presidente Ednaldo Rodrigues afastado do cargo, a CBF poderá ter mais um ingrata surpresa nos próximos dias. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o o Real Madrid deverá finalizar em breve a renovação de contrato com Carlo Ancelotti.

De acordo com a publicação, o desejo do clube espanhol é oferecer um novo contrato para o treinador italiano após a Supercopa da Espanha, que será realizada novamente na Arábia Saudita, entre os dias 10 e 14 de janeiro.

A CBF espera que Carlo Ancelotti assuma a seleção brasileira após o fim do vínculo com o Real Madrid em junho de 2024. A entidade chegou a anunciar o acerto, algo que jamais foi confirmado pelo técnico italiano. Fernando Diniz, que vem conciliando a seleção brasileira com o Fluminense, tem contrato até o meio do ano que vem.

O Real não deseja uma novela com o treinador até o final da temporada. Portanto, ao que tudo indica, o presidente Florentino Pérez quer resolver a situação toda já em janeiro e deve oferecer um contrato ao treinador até junho de 2025.