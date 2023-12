Pep Guardiola - AFP

Pep GuardiolaAFP

Publicado 28/12/2023 13:40

Inglaterra - No primeiro jogo após a disputa do Mundial de Clubes, o Manchester City voltou a vencer no Campeonato Inglês. Em coletiva após a partida, Pep Guardiola afirmou que houve uma mudança na postura do seu grupo após a conquista do título sobre o Fluminense na Arábia Saudita.

"Lembro-me de que, no avião voltando da Arábia Saudita, ouvi os jogadores sem que eles soubessem que eu estava ouvindo, e eles começaram a falar sobre o Everton. Eu disse 'uau, esse é o meu time'. Tenho a sensação de que eles ainda querem tentar", afirmou.

Com o resultado, o City voltou para o G-4 da Premier League. Guardiola abordou a sequência de jogos que a equipe inglesa está tendo na atual temporada e o quanto ela tem sido difícil para seus atletas.



"Jogamos muitos jogos nesta temporada e as pessoas dizem que não somos os mesmos. Perdemos um dos últimos 13 (excluindo o Mundial de Clubes). Não falamos o suficiente sobre como somos bons", completou.