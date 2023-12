Endrick em treinamento pela seleção brasileira - Vitor Silva / CBF

Endrick em treinamento pela seleção brasileiraVitor Silva / CBF

Publicado 28/12/2023 14:54

Espanha - Um dos destaques do Palmeiras na arrancada para o título do Campeonato Brasileiro, Endrick já está vendido para o Real Madrid desde o ano passado e chegará ao clube espanhol em junho de 2024, quando completar 18 anos. Em entrevista ao jornal espanhol "As", o ex-atacante Fernando Morientes, comentou sobre a contratação da jovem promessa e pediu cautela por sua pouca idade.



''É preciso ter cuidado porque parece que ele vai chegar e ser uma grande estrela. Com Endrick devemos ter cuidado. Você tem que manter os pés no chão porque ele é muito jovem'', afirmou Morientes.

O ex-atleta destacou a questão da adaptação e a pressão que pode sofrer por marcar gols desde o início no clube espanhol.



''Quando ele chegar na Espanha, é preciso levar em conta mais variáveis... Que ele se adapte bem e saiba assumir o seu papel. O impacto de chegar a um time como o Real Madrid pode atrapalhar, se ele não marcar gols desde o início, as críticas... Tenho visto grandes jogadores no Real Madrid que não conseguiram superar essas situações. E outros que, diante dessas dificuldades, cresceram'', completou.



Endrick foi vendido pelo Palmeiras ao Real Madrid por 35 milhões de euros (cerca de R$ 195 milhões), porém o valor final, com bonificações por metas atingidas, pode chegar aos 72 milhões de euros (por volta de R$ 383 milhões).



Em 2023, o jovem fez 52 partidas pelo Verdão e marcou 14 gols. Na temporada, o atacante conquistou o Brasileirão, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Paulista.