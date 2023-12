Vini Jr e Giannis Antetokounmpo - Reprodução/Instagram

Vini Jr e Giannis Antetokounmpo Reprodução/Instagram

Publicado 28/12/2023 14:10

Estados Unidos - Craque nos campos, Vini Jr teve mais um dia de torcedor na NBA, na última quarta-feira (27). O atacante assistiu a vitória do Milwaukee Bucks sobre o Brooklyn Nets por 144 a 122. No final do jogo, o brasileiro foi cumprimentado por Giannis Antetokounmpo que elogiou o jogador do Real Madrid e deu de presente uma camisa autografada e o tênis que usou na partida.

"Eu te admiro. Obrigado por ter vindo (ao jogo). Aqui comigo, o número 1. Meu garoto", disse Antetokounmpo.

Vini Jr testemunhou uma grande atuação de Giannis que foi o cestinha da partida e esteve prócimo de anotar um triplo-duplo, com 32 pontos, 10 rebotes e 8 assistências.