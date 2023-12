LeBron James e Vini Jr trocaram camisas no confronto entre Lakers e Celtics - Reprodução

LeBron James e Vini Jr trocaram camisas no confronto entre Lakers e CelticsReprodução

Publicado 26/12/2023 14:23

Estados Unidos - Vini Jr marcou presença no duelo entre Lakers e Celtics e presenteou LeBron James com uma camisa autografada da Seleção. O camisa 7 do Real Madrid dedicou a blusa ao "ídolo e melhor de todos" e tirou foto com o astro da NBA. O brasileiro assistiu ao jogo e viu uma vitória do time celta por 126 a 115.

LeBron James retribuiu o carinho e deu uma camisa do Lakers autografada para Vini Jr. O time de Los Angeles já havia presenteado o jogador de futebol com peça personalizada, com o nome e o número do brasileiro.

Vini Jr também trocou camisas com Jalen Brown e Jason Tatum, do Celtics, além de Anthony Davis, também destaque do Lakers. No dia 23, o brasileiro marcou presença na partida entre o time de Boston e os Clippers, quando conheceu James Harden e Paul George.