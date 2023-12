Savinho, atacante do Girona e um dos destaques do Campeonato Espanhol 2023/24 - Divulgação/Girona

Publicado 26/12/2023 12:55 | Atualizado 26/12/2023 12:59

Espanha - Atual campeão mundial, o Manchester City está atrás de jovens jogadores para reforçar o elenco na próxima janela de transferências, em janeiro. Um dos alvos é o atacante Savinho, do Girona, atual vice-líder do Campeonato Espanhol. O jovem, ex-Atlético-MG, é um dos principais destaques da equipe espanhola. A informação é do jornal "Marca".

Ainda de acordo com o periódico espanhol, os Citizens também possuem interesse no meia argentino Claudio Echeverri, joia do River Plate.

A negociação pelo brasileiro é a mais tranquila, visto que ele pertence ao Troyes, da França, clube administrado pelo Grupo City. O planejamento dos ingleses é que ele fique emprestado ao Girona até o fim da temporada, mas querem garantir a sua contratação. O motivo é que clubes alemães e rivais da Premier League já teriam feito propostas com valores que chegam a 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 160 milhões).

Savinho é um dos principais jogadores do Girona na temporada. A equipe ocupa a segunda colocação do Campeonato Espanhol com 45 pontos, empatados com o líder Real Madrid. O brasileiro tem 20 jogos, marcou cinco gols e deu cinco assistências até aqui.