Endrick foi o destaque do Palmeiras na arrancada rumo ao título do BrasileirãoCesar Greco/Palmeiras

Publicado 26/12/2023 14:04 | Atualizado 26/12/2023 14:06

Rio - Um estudo feito pelo CIES Football Observatory enumerou as 270 promessas do futebol mundial para serem observadas. Wesley, do Flamengo, e Alexsander, do Fluminense aparecem no relatório que leva em consideração apenas os jogadores nascidos a partir de 2003 distribuídos em suas respectivas posições.

Um dos melhores brasileiros no ranking é Lucas Beraldo, do São Paulo. Próximo de um acerto com o Paris Saint-Germain, o zagueiro ficou em segundo lugar no ranking da posição, atrás apenas de Giorgio Scalvini, da Atalanta.

Astros como Vitor Roque e Endrick também foram listados pelo estudo. Os pontas Lucas Besozzi e Ângelo, além do atacante Marcos Leonardo também surgem no ranking.



Veja os brasileiros que foram listados no estudo do CIES Football Observatory:



Zagueiro: Beraldo (São Paulo) na 2ª posição



Laterais: Wesley (Flamengo) na 4ª posição



Volantes: Alexsander (Fluminense) na 6ª posição



Ponta-esquerda: Lucas Besozzi (Grêmio) na 8ª posição



Ponta-direita: Ângelo (Strasbourg-FRA) na 4ª posição



Atacantes: Marcos Leonardo (Santos) na 3ª posição, Vitor Roque (Barcelona-ESP) na 4ª posição e Endrick (Palmeiras) na 7ª posição.