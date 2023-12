Echeverri marcou três gols na vitória da Argentina sobre o Brasil por 3 a 0 - Divulgação/Fifa

Publicado 28/12/2023 16:24

Rio - O Manchester City, da Inglaterra, encaminhou a contratação de uma joia sul-americana. Segundo o jornal britânico "The Guardian", os Citizens acertaram a compra do meia-atacante Claudio Echeverri, do River Plate, da Argentina, por 25 milhões de euros (R$ 134 milhões).

O jogador, de 17 anos, pertence ao River Plate, mas o Deportivo Luján de Resistencia, que joga nas ligas regionais da Argentina, tem 15% dos direitos econômicos. Porém, o modesto clube só deve receber cerca de 1 milhão de dólares (R$ 4,83 milhões) por conta de um acordo.

Claudio Echeverri se destacou no Mundial Sub-17 em novembro. Ele foi o vice-artilheiro da competição com cinco gols, tendo feito três na vitória por 3 a 0 contra o Brasil nas quartas de final. A Argentina terminou o torneio em quarto lugar.

O jovem completa 18 anos no próximo dia 2 de janeiro, mas ainda não viajará de imediato para a Inglaterra. Echeverri será emprestado ao River Plate por mais seis meses e será apresentado ao Manchester City somente no meio do ano que vem para iniciar a pré-temporada.