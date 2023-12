Lucas Gutierrez é apresentador do Esporte Espetacular, da TV Globo - Reprodução/Instagram

Publicado 28/12/2023 16:30

Rio - Após o final da temporada do futebol brasileiro, craques do passado e do presente se reúnem para as famosas "peladas" de fim de ano. O "Esporte Espetacular", da TV Globo, irá reunir, no próximo domingo (31), um elenco de sósias de craques do Brasil e do mundo para enfrentar os ex-jogadores que foram os protagonista do quadro "Aposentados #SQN", durante 2023.

O apresentador Lucas Gutierrez receberá os ex-atletas Sérgio, André Santos, Tinga, William, Domingos, Carlinhos Bala, Aloisio Chulapa e o pentacampeão Edmilson. A equipe será comandada pelo técnico Joel Santana.

Do outro lado os sósias de Gabigol, Vini Jr, Richarlison, Gabriel Jesus, Ronaldinho Gaúcho, Cássio, Dudu e até o astro argentino Lionel Messi.

O amistoso será exibido no "Esporte Espetacular" deste domingo, dia 31, durante o último programa da temporada, que começa excepcionalmente mais tarde, às 10h45 (de Brasília), logo após a tradicional Corrida Internacional de São Silvestre.