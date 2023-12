Alphonso Davies joga pelo Bayern de Munique desde 2018/19 - AFP

Alphonso Davies joga pelo Bayern de Munique desde 2018/19AFP

Publicado 28/12/2023 17:14

Espanha - Um dos maiores clubes do mundo, o Real Madrid segue tentando se reforçar para conquistar títulos na temporada. De acordo com o jornal espanhol "Marca", os Merengues tem interesse na contratação do lateral-esquerdo Alphonso Davies, do Bayern de Munique.

O técnico Carlo Ancelotti não está satisfeito com as opções que o seu time tem para a posição e pediu a busca de um novo nome. Mendy vem sofrendo com lesões e não conseguiu emplacar uma sequência de jogos na temporada, enquanto Fran García não está agradando com suas atuações recentes.

Alphonso Davies tem vínculo com o Bayern de Munique até junho de 2027 e os alemães estão dispostos a oferecer um aumento salarial para espantar qualquer possibilidade de saída do lateral. Os Bávaros devem propor a quantia de 10 milhões de euros (R$ 53,7 milhões) que seria maior que o Real Madrid pagaria ao jogador.

Davies chegou ao Bayern em 2018 e é uma das principais peças do elenco. Na temporada 2023/24, o atleta disputou 23 jogos e deu quatro assistências.