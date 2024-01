Lewandowski marcou um dos gols que garantiram o Barcelona na final da Supercopa da Espanha - AFP

Lewandowski marcou um dos gols que garantiram o Barcelona na final da Supercopa da EspanhaAFP

Publicado 11/01/2024 17:57

Em partida válida pela semifinal da Supercopa da Espanha, que ocorreu Mrssol Park, na Arábia Saudita, o Barcelona venceu o Osasuna por 2 a 0 e se classificou para a final da competição. Lewandowski e Yamal foram os autores dos gols da partida.

Com o resultado, o Barcelona enfrentará o Real Madrid na decisão da Supercopa da Espanha, no próximo domingo (14), às 16h. Essa será a 17ª vez que as duas equipes disputarão uma final. O retrospecto pesa a favor dos merengues, que contam com 10 vitórias, contra seis dos catalães.

O JOGO

O primeiro tempo foi marcado pela pressão do Barcelona sobre o Osasuna, que chegou a ter uma chance perigosa aos 38 minutos, com Budimir. Entretanto, o clube catalão foi muito superior na etapa inicial, e desperdiçou boas chances com Christensen, aos cinco, Ferrán Torres, aos sete, e Lewandowski, aos 30 minutos.

O segundo tempo manteve o mesmo roteiro da primeira etapa: pressão do Barcelona sobre o rival. Porém, o clube catalão conseguiu converter uma de suas chances aos 13 minutos. Lewandowski recebeu um bom passe do meia Gundogan e finalizou na entrada da área em direção ao canto direito do goleiro Sergio Herrera, abrindo o placar na Arábia Saudita.

Mesmo na desvantagem, o Osasuna não conseguiu se lançar ao ataque para tentar o empate. O Barcelona continuou dominando o adversário, algo que permaneceu até o final da partida.

O jogo ainda teve tempo para mais um gol, aos 47 minutos. João Félix fez boa jogada pela esquerda do ataque do Barcelona e inverteu para Yamal. O jovem de apenas 16 anos deu um toque, finalizou, o goleiro Sergio Herrera chegou a tocar na bola, mas ela acabou no fundo das redes, dando números finais ao jogo.