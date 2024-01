Oscar Benítez foi preso após morte de ex-namorada e por não cumprir prisão domiciliar - Reprodução

Publicado 13/01/2024 12:43

Oscar Junior Benítez foi preso pela Justiça da Argentina. O atacante de 30 anos, com passagens por Boca Juniors e Benfica, é acusado de não ter cumprido a pena de prisão domiciliar e de ser o responsável por incitar o suicídio de Anabelia Ayala, sua ex-namorada.



Apesar de uma ordem de restrição e da prisão domiciliar, o jogador, o jogador foi à casa dela e a espancou no dia 30 de dezembro, segundo uma familiar de Anabelia. A imprensa argentina divulgou vídeos da câmera de segurança da casa ex-namorada, nas quais a caminhonete de Oscar Benítez aparece perto do local.



A mulher entrou no carro e, quando voltou à casa, estava visivelmente abalada. Ela se suicidou em casa, na cidade de Malvinas Argentinas, na província de Córdova, e seu corpo só foi encontrado no dia 1, no quarto.



"Ela não suportou mais", disse uma prima.



O atacante foi condenado à prisão domiciliar em maio de 2023. Antes ficou detido por cinco dias. Ele jogava pelo Palmaflor, da Bolívia, à época e desde então está sem clube.



Entre as várias acusações de agressões feitas pela ex-namorada, de 29 anos, e sua família, a primeira é de 2021, quando os pais encontraram o atacante armado e quebrando pertences dela.