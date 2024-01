Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, e Leila Pereira, presidente do clube - Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 16/01/2024 15:29

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, anunciou, em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (16), a renovação de contrato do treinador Abel Ferreira. O treinador português, multicampeão com o Alviverde, assinou novo vínculo com o clube válido até 2025.

"Gostaria de comunicar que renovamos o contrato com nosso treinador Abel Ferreira até o fim de 2025", informou Leila Pereira.

O contrato anterior de Abel Ferreira com o Palmeiras era válido até o final do ano, e muito se especulava de uma saída do português após o término de seu vínculo com o Alviverde. Clubes, principalmente do mundo árabe, monitoravam a situação do treinador. Entretanto, com o novo vínculo, Abel permanecerá no Alviverde.

No Palmeiras desde 2020, Abel Ferreira já conquistou nove títulos no clube: dois Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores, uma Copa do Brasil, dois Campeonatos Paulistas, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. Ele é o segundo treinador com mais títulos pelo Alviverde, atrás de Oswaldo Brandão, que possui 10 conquistas.