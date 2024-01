Arantxa Sánchez, ex-tenista, foi condenada por fraude na Espanha - Divulgação/ATP

Publicado 18/01/2024 16:09

Espanha - A ex-tenista Arantxa Sánchez, que foi número um do mundo, foi considerada culpada pela Justiça da Espanha por fraude. Aos 52 anos, a espanhola foi condenada a dois anos de reclusão por ocultar patrimônio, mas, por ser ré primária, teve a pena convertida em uma multa de 6,6 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões).

Tricampeã em Roland Garro (1989, 1994 e 1998) e vencedora do US Open (1994), Arantxa e o ex-marido Josep Santacana foram acusados de esconder patrimônio para evitar pagamento de uma dívida milionária com o Banco de Luxemburgo.

Josep Santacana, por sua vez, foi condenado a três anos e três meses de reclusão, mas, assim como a ex-tenista, teve a pena convertida em multa. Sua sentença foi maior pois, de acordo com o julgamento, era ele quem administrava todo o patrimônio.