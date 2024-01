Joaquim, zagueiro do Santos - Divulgação/Santos

Joaquim, zagueiro do SantosDivulgação/Santos

Publicado 18/01/2024 15:22

Rio - Um estudo elaborado pelo Centro Internacional de Estudos sobre Esportes (CIES em sua sigla original) listou três zagueiros brasileiros entre os dez da posição no mundo com melhor jogo aéreo. São eles Joaquim Henrique, do Santos, aparece em oitavo lugar, seguido de Henrique Trevisan (Tokyo FC) e Willyan Rocha (CSKA Moscou).

Quem lidera o ranking é o holandês Virgil van Dijk, do Liverpool. Completam o pódio o sul-coreano Min-Jae Kim, do Bayern de Munique, e o português Danilo Pereira, do PSG.

A avaliação por parte do CIES considera a quantidade de duelos aéreos vencidos em relação ao tempo de jogo, frequência de cruzamentos sofridos pela equipe e o percentual de acerto do defensor em tal fundamento. A dificuldade da partida também é levada em conta.