Alexsander, volante do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 18/01/2024 15:48

Rio - Na mira da Lazio, o volante Alexsander, de 20 anos, recebeu consulta de outros clubes, inclusive, do Brasil. De acordo com informações do portal "Trivela", o Flamengo e o Corinthians fizeram consultas pelo jogador criado na base de Xerém.

O Fluminense não tem interesse de negociar o jogador, ainda mais para clubes brasileiros. Alexsander tem uma clausula de rescisão de 40 milhões de euros (cerca de R$ 214,82 milhões) e neste ano só será vendido, caso uma proposta deste valor chegue.

O jogador, de 20 anos, se profissionalizou no fim de 2022, e teve um excelente começo de ano na última temporada. Ele foi titular até sofrer uma grave lesão em maio. Posteriormente, retornou com um desempenho inferior e acabou indo para o banco de reservas.

No total, Alexsander entrou em campo em 39 partidas, fez dois gols e deu duas assistências. Ele conquistou um título do Carioca e uma Libertadores pelo Fluminense.