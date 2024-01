Jogadoras da seleção brasileira reunidas no centro do gramado - Foto: Nayra Halm / Staff Images Woman / CBF

Publicado 19/01/2024 15:59 | Atualizado 19/01/2024 16:00

Rio - A seleção brasileira feminina está confirmada na nona edição da SheBelieves Cup. O torneio será disputado nas cidades de Atlanta e Columbus, nos Estados Unidos, e as partidas acontecerão no período da Data Fifa de abril.

Além do Brasil, a SheBelieves Cup contará com as seleções do Japão, dos Estados Unidos e do Canadá. Dessa forma, a competição servirá como mais uma etapa da preparação da Canarinho para os Jogos Olímpicos de Paris, que começa em julho deste ano.

AGENDA

A seleção brasileira feminina estreia contra o Canadá no dia 6 de abril (sábado), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, Geórgia. No mesmo dia e local, mas às 14h30 (de Brasília), Japão e Estados Unidos se enfrentam.

Os vencedores de cada confronto garantem vaga na grande final, que está marcada para o dia 9 de abril, no Estádio Lower.com Field, em Columbus, Ohio. No mesmo dia e local acontecerá a disputa do terceiro lugar.