Vini Jr foi, mais uma vez, alvo de racismo por parte de torcedores do Atlético de Madrid - Giuseppe Cacace / AFP

Publicado 19/01/2024 15:35 | Atualizado 19/01/2024 15:38

Espanha - O atacante brasileiro Vini Jr foi flagrado se autoelogiando no clássico com o Atlético de Madrid, pelas oitavas de final da Copa do Rei, na última quinta-feira (18). Nas imagens do programa de TV 'El Chiringuito', é possível ver o camisa 7 do Real Madrid falando consigo mesmo após uma finalização.

"Sou muito bom. Mãe do céu...", declarou Vini Jr, incrédulo, olhando para a arquibancada.

Em jogo que ficou marcado por mais um caso de racismo , o brasileiro teve boa atuação dentro de campo, mas não foi suficiente para levar o Real Madrid à classificação. O clube merengue perdeu por 4 a 2 e foi eliminado da Copa do Rei.

Agora, o Atlético de Madrid aguarda sorteio para saber quem será o adversário nas quartas do torneio. Barcelona, Sevilla, Real Sociedad, Girona, Athletic Bilbao, Mallorca e Celta de Vigo são os outros times classificados.