Gabriel Martinelli comemorando um dos seus dois gols na vitória sobre o Crystal Palace com Nketiah - Ben Stansall / AFP

Publicado 20/01/2024 11:58 | Atualizado 20/01/2024 11:58

O Arsenal goleou o Crystal Palace na manhã deste sábado (20) pelo placar de 5 a 0 e continua firme na briga pela ponta da Premier League. Gabriel Magalhães, Henderson (contra), Trossard e Gabriel Martinelli, duas vezes, marcaram os gols dos Gunners na partida, que aconteceu no Emirates Stadium e era válida pela 21ª rodada do Campeonato Inglês.

Com a vitória sobre o clube gerido por John Textor, dono majoritário da SAF do Botafogo, o Arsenal subiu para a terceira posição da Premier League, com 43 pontos, a mesma pontuação do vice-líder Manchester City e dois abaixo do líder Liverpool. Os Gunners, entretanto, tem um jogo a mais que os outros dois times.

O primeiro gol da vitória do Arsenal foi marcado pelo brasileiro Gabriel Magalhães. Aos 10 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio para a área, o zagueiro subiu mais que a zaga do Crystal Palace e mandou de cabeça para as redes, abrindo o placar no Emirates Stadium.

O segundo, que aconteceu aos 37 minutos de jogo, também teve participação direta do brasileiro. Novamente em cobrança de escanteio, Gabriel Magalhães ganha da defesa do Crystal Palace na segunda trave e cabeceia para o gol. A bola bate nas costas do goleiro Henderson e entra nas redes, e o gol foi considerado contra por parte do arqueiro das "Águias".

O terceiro gol do Arsenal, por outro lado, não saiu em uma jogada de escanteio, mas também contou com a participação de um brasileiro. Aos 13 do segundo tempo, Gabriel Jesus puxa um contra-ataque pela direita do ataque dos Gunners e passa para o belga Trossard, que cortou o zagueiro e chutou para as redes do goleiro Henderson, deixando o placar em 3 a 0.

O jogo ainda teve tempo para mais dois gols nos acréscimos. Aos 48 do segundo tempo, Nketiah achou grande passe para Gabriel Martinelli, que carregou a bola pela esquerda e chutou cruzado no canto de Henderson. Um minuto depois, o brasileiro fez mais um, após receber um belo lançamento de Jorginho e chutar novamente rasteiro no canto do goleiro inglês, dando números finais à partida.