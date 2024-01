Boavista venceu o Volta Redonda por 3 a 2, neste domingo (21), no Raulino de Oliveira, pela 2ª rodada da Taça Guanabara - André Moreira/Boavista SC

Publicado 21/01/2024 20:45

Rio - Com gol no último lance, o Boavista venceu o Volta Redonda por 3 a 2, neste domingo (21), no Raulino de Oliveira, pela segunda rodada da Taça Guanabara. O time de Saquarema saiu atrás no placar, conseguiu a virada, sofreu o empate e conseguiu o gol da vitória no fim.

Após empatar com o Fluminense na estreia, o Volta Redonda saiu na frente do placar com gol contra de Sheldon, aos 15 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, o Boavista pressionou nos primeiros 15 minutos e conseguiu virar com gols de Matheus Lucas, aos 2, e Crystopher, aos 13.

Apesar de sofrer a virada, o Volta Redonda reagiu e buscou o empate com Lucas Oliveira, aos 18 minutos. Na reta final da partida, o Boavista pressionou e conseguiu marcar o gol da vitória aos 53 da etapa, com Mateus Ludke.

Com a vitória, o Boavista somou os primeiros três pontos no Carioca e ocupa o oitavo lugar na classificação. Já o Volta Redonda soma apenas um em duas rodadas e é o nono colocado. O Verdão volta a campo na quarta-feira (24), às 21h30, contra o Botafogo, em Saquarema, enquanto o Voltaço joga no domingo (28), às 15h45, contra o Madureira, em Conselheiro Galvão.