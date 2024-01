Salah - AFP

SalahAFP

Publicado 22/01/2024 11:11

Rio - O Liverpool solicitou a seleção do Egito que o atacante Mohamed Salah, de 31 anos, retorne para a Inglaterra para tratar uma lesão muscular que sofreu durante a disputa da Copa Africana de Nações. O clube inglês garantiu que caso a seleção egípcia avance na competição, e Salah tenha condições de jogo, o atacante voltará para defender seu país.

"Esse é o plano. Se isso já está 100% decidido, não sei. Acho que provavelmente todo mundo percebe que faz sentido ele estar fazendo a reabilitação conosco ou com nosso pessoal. Se o Egito se classificar para a final e ele estiver apto antes, então provavelmente (retornará) sim. Por que não? Isso está claro", afirmou o treinador Jürgen Klopp.

A federação de futebol do Egito liberou o retorno de Salah para a Inglaterra. O atacante não defende o Liverpool desde o primeiro dia do ano, quando marcou duas vezes na vitória por 4 a 2 sobre o Newcastle. Depois disso, entrou em campo pela seleção egípcia três vezes, em amistoso contra a Tanzânia e em jogos contra Moçambique e Gana pela Copa Africana.



A lesão ocorreu no primeiro tempo da partida contra Gana, e com isso, Salah não terá condições de entrar em campo no último jogo pela fase de grupos, contra a líder Cabo Verde, nesta segunda-feira, às 17h (de Brasília).